S. MARINELLA - Santa Marinella si prepara ad accogliere le festività natalizie con l'energia e il ritmo del "Santa Marinella Jazz Blues Festival - Christmas Edition," organizzato dal Comune di Santa Marinella in collaborazione con l'Alexanderplatz Jazz Club. Tre appuntamenti animeranno la città, offrendo un mix eclettico di jazz, blues e performance artistiche di alto livello. Eugenio Rubei, direttore artistico del festival, sottolinea la qualità e la varietà del cartellone: «Questa edizione natalizia è stata pensata come un vero e proprio viaggio musicale che parte dal sound gioioso e popolare della New Orleans Street Band, passa per il rigore e l'emozione dell'omaggio a due giganti come Ennio Morricone e Ryuichi Sakamoto, e culmina nella potenza inebriante del blues internazionale di Sarah Jane Morris. Abbiamo voluto un cartellone che mescolasse generi diversi, ma uniti dalla qualità assoluta degli interpreti. Invito tutti a partecipare a queste serate uniche, che spaziano dalla passeggiata alla musica da camera, fino al grande concerto di Capodanno in piazza». Il programma prevede: venerdì 21 dicembre dalle ore 10:00: Roma New Orleans Street Band. Il festival si aprirà con una vibrante mattinata in pieno stile New Orleans. La Roma New Orleans Street Band porterà l'atmosfera festosa della Louisiana in una coinvolgente passeggiata musicale che partirà da Piazza Trieste. Un'occasione per immergersi nelle sonorità più autentiche del jazz tradizionale. Venerdì 29 dicembre ore 18 omaggio a Sakamoto e Morricone. Un appuntamento dedicato alla musica d'autore con due momenti distinti: PARTE I: L'ensemble di Paolo Vivaldi presenterà "Il Giorno della Civetta," con musiche originali di Paolo Vivaldi; PARTE II: Paolo Vivaldi e I Solisti dell'Augusteo renderanno omaggio ai grandi maestri con un concerto dedicato a Sakamoto e Morricone. Location: Sala Flaminia Odescalchi, Chiesa San Giuseppe. Domenica 31 Dicembre ore 22: Sarah Jane Morris & Fulvio Tomaino Blues Band. Per salutare l'anno in grande stile, la serata di San Silvestro vedrà protagonista una delle voci più amate e riconoscibili del panorama internazionale: Sarah Jane Morris, accompagnata dalla Fulvio Tomaino Blues Band. Un concerto potente e emozionante per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Location: Piazza Trieste. Il Santa Marinella Jazz Blues Festival si conferma un appuntamento di rilievo nel panorama culturale laziale, unendo la tradizione del jazz e del blues all'eccellenza della musica contemporanea e sinfonica.

