TOLFA - En plein di vittorie per il Centro Artistico Balletto diretto dall’insegnante Marilena Ravaioli al Premio Talento “Ballet Ex Luisa Signorelli”che si è svolto a Roma.Primo posto per Azzurra Rech nella categoria “Contemporaneo” con la coreografia “Bambina conpalloncino”; prima classificata Mia Paglioni nella categoria “Altri Stili” con la coreografia “Principessa Jasmine”: entrambe le coreografie sono state realizzate dalla professoressa Marilena Ravaioli che ha pure ideato quelladella “Tigers Crew” che ha vinto nella categoria “Altri Stili”. A brillare gli allievi:Emanuela Cristiani, Azzurra Rech, Riccardo Copponi, Emma Rotaru, Rita Pasquini,Giorgia Paradisi, Naike Mocci, Denis Fronti, Emma Stefanini, Mia Paglioni. AdAzzurra Rech è stato assegnato anche il premio “Migliore Interpretazione”. Ottimo,quindi, il risultato e grande la soddisfazione per le allieve del CentroArtistico Balletto di Tolfa e per la loro insegnante Marilena Ravaioli che haportato i suoi allievi con tre coreografie che hanno ottenuto tutte importantiaffermazioni, questo anche grazie alla grande squadra di giovani e allacollaborazione dei genitori. «Il nostro risultato riempie diorgoglio, ma la cosa che più mi rende felice è veder crescere questi allieviche pian piano superano i loro limiti e le loro paure personali. È bellissimo veder loro assaporare il gusto della soddisfazione per la realizzazione di unoscopo comune raggiunto, un obiettivo che ha richiesto impegno e dedizione, ma che, grazie alla volontà, ha regalato forti emozioni. Ai miei ragazzi dico che esserevincenti è bello soprattutto per loro stessi. A piccoli passi con questeesperienze costruttive stanno scrivendo importanti pagine della lorvita e tali ricordi rimarranno con loro per sempre. Da lunedì si ricomincia a studiare in sala di danza con il solitomestolino!».

©RIPRODUZIONE RISERVATA