TARQUINIA - Prosegue il ciclo di incontri dell’associazione culturale La Lestra, con il patrocinio del Comune e dell’Università agraria di Tarquinia, “Pensare chiaro in un mondo confuso”, un percorso di riflessione su ambiente, risorse, cambiamenti globali e scienze umane.

Venerdì 7 novembre presso la biblioteca comunale di Tarquinia il terzo incontro con l’insegnante Roberta Piroli, che ci farà scoprire come le neuroscienze, l’educazione emotiva e la pedagogia montessoriana possano dialogare per costruire una scuola più consapevole e umana.

Roberta Piroli relaziona riguardo a “Il Metodo Montessori: un viaggio tra neuroscienze, educazione emotiva e scuola di pace.”.

Il percorso guiderà insegnanti, educatori e genitori in tre tappe:

1. La biologia del cervello e i processi che regolano memoria, attenzione e apprendimento.

2. Le emozioni a scuola, tra consapevolezza, empatia e pratiche come la sedia dell’empatia.

3. Il pensiero di Maria Montessori, che aveva già intuito — prima della scienza — il legame profondo tra emozione, corpo e mente.

Un’occasione per riflettere su come l’ambiente educativo possa favorire benessere, autonomia e curiosità nei bambini e nei ragazzi.

