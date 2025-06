TARQUINIA - Il telefono squilla a lungo ma nessuno risponde, fino a che la chiamata viene trasferita all’ufficio dei vigili urbani. Niente a che vedere con gli uffici amministrativi.

E’ quanto avrebbero accertato gli utenti del Codacons nell’ambito dell’inchiesta portata avanti dall’associazione dei consumatori sull’efficienza dei piccoli comuni.

Al test i numeri telefonici del Comune di Tarquinia. «Chiamando i numeri messi a disposizione dei cittadini, un disco preregistrato invita a premere il tasto “zero” per parlare con un operatore. Chi sceglie questa opzione viene messo in attesa, il telefono squilla ma, nonostante i minuti passino, nessuno risponde alla chiamata», spiegano dal Codacons. «Dopo tre tentativi, alla fine qualcuno all’altro capo del telefono risponde, ma si tratta dei vigili urbani di Tarquinia, e non degli uffici amministrativi del Comune. Per evitare disagi e inutili attese - sottolinea l’associazione - sarebbe meglio attivare un messaggio preregistrato, attraverso cui informare i cittadini che chiamano il Comune circa gli orari di effettivo funzionamento del servizio telefonico».

