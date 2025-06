CIVITAVECCHIA – Csp comunica che è stata pubblicata la graduatoria relativa al progetto “EDUCOCAMP-CSP 2025”, il centro estivo per bambini di età compresa tra i 3 e gli 11 anni, organizzato dal Comune di Civitavecchia ed il Servizio OEPAC (Operatore Educativo per l’Autonomia e la Comunicazione, ex AEC) di Civitavecchia Servizi Pubblici Srl, che avrà luogo presso la scuola “Bambini di Beslan” in Via dell’Immacolata.

La graduatoria di inserimento dei bambini, suddivisa in tre fasce d’età, come previsto dalla modulistica, è stilata con numero di protocollo della pratica ed è pubblicata sulla Home Page del sito internet di CSP Srl www.civitavecchiaservizipubblici.it nelle sezioni “CSP Informa” e “Servizio OEPAC”.

Le porte del Centro Estivo apriranno agli ospiti dal giorno 1° Luglio 2025, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 13:00. In programma tante attività ludiche e ricreative di gruppo.

Il personale educativo della Società sarà lieto di intrattenere tutti i partecipanti con la massima professionalità e dedizione.

