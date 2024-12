TOLFA - È via delle Greppe “La via più bella a Natale 2024” di Tolfa. I residenti del borgo collinare hanno abbellito la via e con 224 punti hanno conquistato la vittoria. Lunedì scorso la giuria designata dal Centro “La Rocca aps” ha visitato tutto il centro storico di Tolfa mostrando apprezzamento per l’impegno che gli abitanti hanno messo nell’abbellire e illuminare le loro strade. La presidente de “La Rocca aps” Daniela Cedrani ha accompagnato la giuria composta da Fausto Massera, Rita Fraioli, Roberto Calì, Daniela Barra, Daniela Rovati e dalla giornalista Cristiana Vallarino. I voti (da uno a dieci) si sono basati sull’originalità, creatività, spirito di collaborazione, e uso di materiali di riciclo. Al concorso non hanno partecipato i residenti di tutte le vie, ma quelli che lo hanno fatto hanno compiuto meraviglie e per la giuria non è stato facile scegliere i vincitori. La visita è partita da via del Macello, decisamente molto illuminata e ben decorata, per passare poi da via Ripa Alta, anch’essa addobbata con fantasia. E ancora per via delle Greppe, particolarmente curata, con le cantine aperte ad ospitare bellissimi presepi, e poi da piazza Colelli, dove sventolavano molte tovaglie a suggerire il Natale in famiglia. A piazza e via Maestre Pie a far da padrone erano le renne. Ultima tappa nel vicolo del Calderaro, una new entry, grazie all’arrivo nella zona di alcune famiglie giovani con bambini che si sono impegnate nell’abbellirla. A conquistare la vittoria sono stati i residenti di via delle Greppe, ma la giuria ha assegnato una menzione speciale ai residenti di vicolo del Calderaro. La consegna della targa da affiggere su un muro della strada, realizzata come sempre dall’artista locale Silvia Di Silvestro, si è tenuta ieri pomeriggio, alle 18, dopo la Novena, alla presenza della sindaca Stefania Bentivoglio.

