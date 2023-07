«Un ragazzo e una ragazza stranieri hanno tentato di scippare la catenina d'oro a mio marito». L'allarme arriva dalla frazione di Marina di San Nicola, dalla signora Anna Maria.

IL FATTO

La donna racconta come il marito sia stato avvicinato dalla coppia che gli avrebbe «spruzzato alle spalle, del liquido verdastro sulla maglietta e sulla testa dicendo che si trattava di escrementi di piccione». La giovane avrebbe «cercato di distrarlo dicendo che aveva anche le scarpe sporche e il ragazzo nel frattempo con un fazzoletto, con la scusa di aiutarlo a pulirsi il collo, gli ha sganciato la catenina». Per fortuna l'uomo si sarebbe accorto del tentativo di furto mettendo così in fuga i due ladri. Stessa segnalazione sarebbe arrivata sembre dalla frazione balneare. Questa volta il tentato furto sarebbe avvenuto nei confronti di una donna anziana che si trovava sul cancello di casa. Proprio qui sarebbe stata avvicinata da due persone e anche in questo caso sarebbero riusciti a «sporcarla con del liquido viscido verdastro dicendole che erano escrementi di piccione». Per fortuna in quel momento i due sarebbero stati distratti dall'arrivo del genero della donna. Visto l'uomo i due si sono dati alla fuga.

Due episodi che hanno messo in allerta i residenti della frazione che ora si riservano di presentare denuncia alle forze dell'ordine. Nel frattempo a quanto pare la vigilanza del Consorzio, avrebbe individuato tramite le telecamere di videosorveglianza l'auto utilizzata dai due per muoversi all'interno della frazione balneare. Si attende dunque che le persone interessate presentino regolare denuncia alle forze dell'ordine per avviare le indagini e individuarli. E proprio dalle forze dell'ordine arriva sempre lo stesso invito: di prestare attenzione e segnalare eventuali comportamenti sospetti. Un week end movimentato quello trascorso nella città balneare. Oltre ai tentati scippi, a quanto pare, sempre a Marina di San Nicola, diverse auto si sarebbero trovate con gli pneumatici squarciati.

LADRI ENTRANO IN CASA IN PIENO GIORNO

A Ladispoli, invece, nel mirino dei malviventi ci sarebbero le abitazioni. Il furto sarebbe avvenuto in zona Cerreto, Campo sportivo.

I ladri sono entrati in casa «sfondando un'inferriata», scrive la signora Alessia. Non è purtroppo la prima volta che le abitazioni vengano prese di mira anche in pieno giorno, non solo a Ladispoli ma anche nelle frazioni etrusche, come ad esempio a Valcanneto, dove da tempo i residenti chiedono una maggiore presenza delle forze dell'ordine e soprattutto un impianto di videosorveglianza utile non solo a fungere da deterrente ma anche a poter individuare i responsabili di eventuali intrusioni. Furti segnalati anche a via Zambra, dove i residenti temono il ripetersi di quanto accaduto già anni fa quando i malviventi avevano preso di mira le villette durante il mese di agosto quando i proprietari sono in vacanza.

