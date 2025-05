TARQUINIA - In occasione della 76 ^edizione della tradizionale Mostra Mercato delle Macchine Agricole in corso a Tarquinia, la vicepresidente di Slow Food Lazio, Ines Innocentini ha presentato alla cittadinanza la neocostituita Comunità degli Orti dell’ Istituto Agrario Cardarelli di Tarquinia, insieme alla portavoce della Comunità Slow Food Tiziana Favi e del presidente, Alessandro Ansidoni di Slow Food Costa della Maremma Laziale. Il progetto è iniziato lo scorso anno a Road to Terra Madre a Roma al quale hanno preso parte alcuni ragazzi della sezione di Agraria dell’IISS Vincenzo Cardarelli capitanati dalla dirigente Laura Piroli e dalla prof.ssa Paola Moretti (che quest’anno ha passato il testimone alla prof.ssa Federica Mariani). A raccontare i progetti dell’istituto, il dottor Odoardo Basili agronomo, che da sempre segue i ragazzi nei progetti di sostenibilità e tutela delle biodiversità locali. “Gli orti Slow Food di Comunità – afferma Ines Innocentini di Slow Food Lazio - promuovono e tutelano la biodiversità perché sono basati sui principi dell’agroecologia, sono inclusivi, creano relazioni, scambi e momenti formativi. La costituzione della Comunità Slow Food dell’Istituto Agrario Cardarelli di Tarquinia e della realizzazione dell’orto contribuirà con il suo raccolto a sperimentare nuovi approcci sulla biodiversità e sull’agroecologia. Sarà un viaggio emozionante per attuare un processo di cambiamento collettivo in favore di un cibo buono, pulito, giusto e sano. e una forte sinergia con la condotta del territorio Slow Food Costa della Maremma Laziale. Un sentito grazie va all’amministrazione comunale per il suo prezioso supporto e sostegno al progetto di Comunità e per avere inserito la presentazione del progetto in questa prestigiosa manifestazione».