SANTA MARINELLA – Il sindaco Tidei ha inviato una lettera indirizzata a tutti i giovani di Santa Marinella con la quale li invita ad attivarsi per ottenere strutture importanti per la città e per loro stessi. Il sindaco ricorda che sul rudere che era visibile dalle parti di via Delle Colonie è nata la Città dello Sport. “Vi scrivo oggi- si legge nella missiva - con la gioia nel cuore, quella stessa gioia che si prova quando si vede un sogno concretizzarsi, un pezzo del futuro che prende forma sotto i nostri occhi. Ieri, abbiamo aperto le porte a qualcosa di straordinario, molto più di un semplice edificio, abbiamo inaugurato la vostra Città dello Sport. Campi di calcio, di rugby, impianto di calcetto, tribune coperte, la piscina, una nuova pista d’atletica, la pista di pattinaggio, degli spogliatoi moderni al Palazzetto dello Sport, il tutto riscaldato senza emissioni da carburanti fossili. Tutto questo per farvi crescere forti, sani e, soprattutto, liberi. Non crediate che sia stato un miracolo. Questa è la prova tangibile di una politica che sa rimboccarsi le maniche, che non si perde in chiacchiere, ma costruisce. Sentirete parlare di rigenerazione urbana o di fondi Pnrr, magari sembrano parole complicate. Ma per voi, significa una cosa semplice e potente, il palazzetto, lo stadio, sono il vostro spazio. Frutto di un investimento importante, quattro milioni e mezzo che continueremo a far fruttare. E visto che sono vostri, vi dico con la franchezza che mi contraddistingue, prendetevene cura. Fatene buon uso. Perché tra qualche anno, quando sarete chiamati alle urne e sentirete qualcuno sparlare, dire che la politica non serve a niente, ricordatevi di questo luogo. Ricordatevi che la politica, quella fatta bene, può davvero cambiare la vostra vita di ogni giorno. Mi permetto di fare un paragone, perché le cose vanno dette chiare e tonde. Otto anni fa, il palazzetto era un rudere. Ci stavano a malapena cento persone, e i Vigili del Fuoco, giustamente, ne negavano l'accesso perché gli estintori erano scaduti. E sì, quella era una politica di destra. Predicavano Dio, patria e famiglia, si facevano il saluto romano alle feste di compleanno, volevano uscire dall'Europa e rimandare i migranti a casa loro. Ma intanto, il vostro campo di calcio, era fango da motocross e qualcuno, di notte, rubava le tribune per rivendere i tubi. Quella politica portò il Comune al fallimento, con servizi alle stelle e debiti che pagheremo per i prossimi vent'anni. Con quei soldi, avremmo potuto costruire un'altra Città dello Sport, magari anche più grande di questa. Oggi, invece, una diversa visione politica vi offre la possibilità di scegliere lo sport che amate, in una struttura moderna e sicura. E chi lo sa, magari qui nascerà un campione, nel volley o nella ginnastica artistica. La cosa più importante è che da qui escano tanti onesti cittadini. Ragazzi e ragazze che sappiano aiutare i loro genitori oggi, che sappiano stare alla larga dalle dipendenze, dall'alcol alla droga, da un uso sconsiderato di internet. Perché ricordatevi bene, il futuro siete voi e a Santa Marinella, il futuro è già iniziato”.

