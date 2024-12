LADISPOLI - La cordata di controlli messa a punto intorno alla Palude di Torre Flavia ottiene i suoi frutti. Zero presenze - e contestualmente zero danni - la notte di Ferragosto all’interno del Monumento naturale a protezione speciale.

I volontari, insieme alle associazioni ambientaliste e alle forze dell’ordine (polizia locale dei due comuni e agenti di Città metropolitana) hanno presidiato gli ingressi e l’intera area per quasi tutta la notte.

Un vero e proprio tour de force che però ha dato i suoi frutti. «Non è entrato nessuno», ha detto soddisfatto il responsabile dell’area, Corrado Battisti. E sulla scia dell’ottimo successo ha annunciato che per i prossimi anni la politica sarà la stessa: accesso vietato a chiunque durante la notte di Ferragosto. Obiettivo: prevenire, anzi scongiurare atti vandalici come quelli della notte di San Lorenzo quando gli incivili si sono introdotti sull’arenile di Torre Flavia distruggendo le staccionate realizzate proprio dai volontari e le hanno utilizzate per accendere i falò. Scempio che purtroppo si era registrato anche gli scorsi anni proprio la notte del Ferragosto.

