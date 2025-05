LADISPOLI - Verrà presentato venerdì 9 maggio “Due valigie a testa”, libro di Angelo Alfani. Edito da Infinito Edizioni, il libro racconta l'esodo di duecentomila persone di religione ebraica che, tra il 1979 e il 1990, decisero di lasciare l'Unione Sovietica a causa dell'antisemitismo crescente in quel territorio e trascorsero un lungo periodo a Ladispoli. Meta finale del viaggio sarebbe dovuto essere lo Stato di Israele, pronto ad accoglierli; una parte di loro, però, fece altre scelte ed in attesa del visto per gli Stati Uniti e il Canada, soggiornò per lunghi periodi nelle cittadine della costa laziale. L’evento si terrà in biblioteca alle 17.30 alla presenza del sindaco, Alessandro Grando, dell’assessore alla Cultura, Margherita Frappa e del consigliere, Filippo Moretti.

Come si legge nell'introduzione curata da Marcello Flores, il volume è "un affresco originale e intenso di storia-memoria", narra vicende dimenticate che ben pochi conoscono, attraverso i racconti dei protagonisti che l'hanno vissuta. Rappresenta dunque una preziosa ed unica testimonianza in cui l'autore, con un linguaggio consapevole e con parole di grande rispetto, restituisce la doverosa dignità ad una migrazione "silenziosa" che ha toccato nel profondo la nostra comunità. Un’opera che racconta il passato offrendo un'occasione di confronto sul momento storico che stiamo vivendo e sul bisogno di accoglienza e di integrazione tra i popoli.

