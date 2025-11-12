Due persone sono rimaste ferite gravemente in un incidente che si è verificato martedì intorno alle 18 lungo la via Ortana nel territorio comunale di Soriano nel Cimino.

Per cause ancora in corso d’accertamento, un’auto e un furgoncino si sono scontrati frontalmente. L’impatto è stato così violento che la vettura è poi precipitata in una scarpata finendo nel terreno sottostante la via che collega la frazione di Chia con Bassano in Teverina.

I due mezzi hanno sono andati quasi completamente distrutti. Gli occupanti sono rimasti feriti in maniera seria e sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Santa Rosa di Viterbo.

Sul posto, oltre al personale sanitario del 118, anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Durante le operazioni si sono registrati disagi alla circolazione stradale.