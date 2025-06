CERVETERI - Tutto pronto a Due Casette per la terza edizione della sagra del Melone, organizzata dalla Pro Loco Due Casette, voluta fortemente dal consigliere Gianluca Paolacci.

Dal 18 al 20 luglio, nello spazio prospiciente il borgo, si svolgerà la manifestazione, con lo scopo oltre che di socializzare e far divertire, anche di valorizzare il prelibato frutto, che in queste campagne si produce da oltre 60 anni, quando arrivarono gli agricoltori assegnatari dei terreni dell'Ente Maremma.

«Anche per questa edizione il programma è ricco di musica, comicità e degustazioni - ha spiegato il consigliere comunale Gianluca Paolacci- La festa, tra l'altro, si arricchisce di incontri e conferenza, con il fine di mettere in risalto il lavoro degli agricoltori, ai quali va il merito per aver fatto di Due Casette una terra ricca di valori e tradizioni. Inoltre, avremo un palinsesto di spettacoli di primo piano, dove abbiamo coinvolto artisti locali per dare loro la possibilità di farsi conoscere» .

