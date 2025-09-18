CERVETERI – Il municipio cerca due figure professionali, si tratti di due bandi diversi di mobilità esterna per la sostituzione urgente di due istruttori comunali. Due avvisi pubblici, uno per un posto in Polizia locale, uno per il servizio sport e cultura. La modalità di partecipazione è disponibile sul sito istituzionale dell'Ente: tutti gli interessati potranno consultarla e presentare domanda secondo le norme previste. «Entrambe le nuove assunzioni – commenta l’assessore a Bilancio e Personale, Alessandro Gazzella - saranno a tempo pieno e indeterminato. Il personale dell’ufficio Risorse Umane è a disposizione per fornire tutte le informazioni e chiarimenti di cui si necessita. È possibile ricevere informazioni ulteriori tramite e-mail, contattando la Responsabile del procedimento all’indirizzo gloria.cesarini@comune.cerveteri.rm.it. Prosegue l’impegno per rafforzare ulteriormente la macchina amministrativa».

©RIPRODUZIONE RISERVATA