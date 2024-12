Droga nascosta nel giocattolino del loro bambino. E’per questo che una coppia di quarantenne, residente in un comune dell’Alta Tuscia, è stata arrestata dai carabinieri.

I fatti si sono svolti nella notte tra venerdì e sabato, quando i due sono stati sorpresi dai carabinieri, impegnati in un servizio antidroga nel capoluogo. I due viaggiavano a bordo di una Volkswagen Passat insieme al loro bambino, che ha dieci anni.

I militari hanno fermato l’auto, procedendo ad un controllo, dal quale sono emersi «un grosso involucro di cocaina e un altro di hashish, nascosti nella macchinina telecomandata giocattolo, appartenente al figlio», spiegano gli investigatori. «Altre dosi di cocaina, invece, sono state trovate addosso all'uomo», hanno aggiunto. La perquisizione è poi stata estesa anche all'abitazione della coppia, dove sono stati scoperti ulteriore hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Come disposto dal pm di turno, i due 40enni sono stati messi ai domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida, che si è svolta sabato mattina: il giudice ha convalidato l'arresto per poi disporre, per entrambi, l'obbligo di dimora nel comune di residenza. Durante il servizio antidroga dei carabinieri della sezione operativa del Nor e delle stazioni di Viterbo e Bomarzo, sono state perquisite altre tre persone trovate con modiche quantità di sostanze stupefacenti: a loro è stata contestata la violazione amministrativa e seguirà la segnalazione all'autorità giudiziaria. L'operazione rimarca l'impegno delle forze dell'ordine nella lotta al traffico di droga e nella tutela della sicurezza pubblica, sottolineando l'importanza di vigilare per proteggere anche i più piccoli da tali situazioni.

