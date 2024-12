FIUMICINO - Festa grande a Fiumicino dove il 10eLotto fa sorridere la cittadina aeroportuale.

Una doppietta è quella che è stata centrata al 10eLotto con due giocate assolutamente identiche: sei numeri giocati (4, 14, 24, 34, 44, e 54) e tutti e sei indovinati in modalità frequente. Per entrambe le puntate la vincita è quindi stata di 12.500 euro. Nella regione Lazio è stata messe a segno un’altra vincita a Frosinone. In particolare – riporta l’agenzia Agimeg – sono stati portati a casa 15.000 euro grazie a cinque numeri indovinati su sei in modalità frequente.

La regione Lazio e la Capitale sono state protagoniste sia al Lotto che al 10eLotto. Entrambi i concorsi hanno visto vincite alte.