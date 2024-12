CERVETERI – Dopo il piano contro le buche e il taglio dei pini la ripiantumazione di altre alberature. Tra gli interventi completati figurano via degli Eucalipti a Campo di Mare, via Volterra a Cerenova e piazzale Pagliuca alle Due Casette, dove sono stati messi a dimora nuovi alberi, più adatti e meno invasivi rispetto alle specie precedenti. Ogni pino rimosso è stato sostituito da cipressi. «Garantiranno non solo la continuità del verde urbano – chiarisce Elena Gubetti, primo cittadino -, ma anche un miglioramento della sicurezza stradale, evitando futuri danni all’asfalto causati dalle radici. Questo intervento fa parte di un impegno più ampio volto a preservare il patrimonio arboreo del nostro territorio». Ora resta solo la posa della segnaletica orizzontale per concludere definitivamente il lotto dei lavori. «È un passo importante – conclude Gubetti - per mantenere e rinnovare il nostro verde urbano, migliorando la sicurezza delle strade senza compromettere la bellezza del nostro territorio». Cittadini e comitati ambientalisti hanno contestato apertamente l’abbattimento dei pini.

