CERVETERI – Giunta azzerata, deleghe revocate. Dopo 9 mesi di guerra interna la maggioranza, anche se a fatica, riesce a trovare una quadra per andare avanti. L’annuncio ufficiale, da parte della sindaca Elena Gubetti, è giunto al termine del consiglio comunale durante il quale è stato approvato il bilancio di previsione. «Dopo una crisi lunga diversi mesi – chiarisce il primo cittadino -, a seguito di un serrato giro di incontri con tutte le forze politiche dell’amministrazione, siamo ora pronti a ripartire con una squadra di governo rinnovata e pronta a portare a termine tutti gli obiettivi fissati all’interno del nostro programma elettorale. A stretto giro procederò con l’assegnazione delle deleghe assessorili. Sono certa che con questa nuova composizione e con un rinnovato entusiasmo ed ottimismo, continueremo a portare importanti risultati a Cerveteri». La composizione del mosaico sarebbe già cosa fatta in realtà. Tre assessori saranno “pascucciani”. Matteo Luchetti ai Lavori Pubblici, ed è opportuno specificare che si era dimesso a maggio 2024 non più in linea con Gubetti. New entry nel Bilancio con l’insediamento di Alessandro Gazzella (cambio di testimone con l’attuale assessore Alessandro Gnazi verso Ambiente e Decoro Urbano). Altro nome quello di Francesca Cennerilli anche se la notizia nella notizia è che dovrebbe andare a prendere deleghe ai Grandi eventi e spettacoli, appartenenti fino ad oggi al vicesindaco, Federica Battafarano, che di fatto verrebbe di gran lunga dimensionata dal nuovo accordo tra la maggioranza e i dissidenti. Non solo, si parla di un incarico da vicesindaco a Riccardo Ferri, esponente del Pd, attuale assessore ad Urbanistica e Agricoltura. Manuele Parroccini (Noi per Cerveteri) è il nuovo assessore allo Sport. È uno sportivo etrusco, capitano della Dcl Edilizia Bkl Ladispoli, squadra di pallacanestro. «Sono stati mesi complessi – ammette la stessa Gubetti - durante i quali abbiamo continuato a lavorare senza sosta per il bene della città. Ci tengo a ringraziare tutti i funzionari del nostro comune che hanno lavorato garantendo estrema competenza e professionalità anche in questo momento. Allo stesso tempo, ci tengo a fare un sentito ringraziamento a tutti i consiglieri per il senso di responsabilità che hanno dimostrato approvando il bilancio di previsione». Dichiarazione di facciata a parte, questa lotta nel centrosinistra non è detto che sia finita qui. La cenere è ancora calda nella brace con la volontà di riprendere la rotta solo dopo l’ok dei civici pascucciani soprattutto. E con il nodo Battafarano che pesa come un macigno.

