CERVETERI – Tornerà lo Sportello antiviolenza che affiancherà il lavoro del Centro di via dei Bastioni. Una notizia importante per le donne perseguitate dai propri mariti o dagli ex perché troveranno ancora più servizi, come annunciato dalla sindaca. «In questi anni abbiamo accolto e accompagnato centinaia di donne – evidenzia Elena Gubetti - molte delle quali insieme ai loro figli, in un delicato ma necessario percorso di rinascita. Questi non sono solo numeri, ma vite che hanno ritrovato autonomia. Oggi vogliamo non solo proseguire, ma rinvigorire ulteriormente questa rete, affinché ogni donna sappia di poter contare su professioniste preparate e su un’istituzione che non la lascia sola». Pubblicato l’avviso pubblico rivolto alle realtà del terzo settore per l’attivazione di un partenariato mirato alla gestione e all’ampliamento degli aiuti dedicati alle donne rafforzando il sistema di protezione e ascolto sul territorio. L’obiettivo è offrire un luogo sicuro dove la popolazione femminile possa essere accolta, ascoltata e guidata in un percorso sempre più lontano dalla sofferenza. «Le istituzioni hanno il dovere di porre in essere fatti concreti – prosegue il primo cittadino etrusco – non bastano i simboli: serve investire in servizi che offrano strumenti reali per uscire dalla violenza. Vogliamo che il nostro territorio sia sempre più un punto di riferimento per la tutela dei diritti e della dignità delle donne. La struttura Le Farfalle è un punto di riferimento per il litorale. Con questo bando, l’Amministrazione intende consolidare una realtà pressoché unica, operativa e funzionale, situata nel nostro centro storico». I soggetti interessati a partecipare dovranno far pervenire la modulistica entro lunedì 16 febbraio. L'Invio può avvenire esclusivamente via pec all’indirizzo comunecerveteri@pec.it. I documenti completi sono disponibili sul sito istituzionale.

