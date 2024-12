TOLFA - Proseguono gli appuntamenti di "Jazz è Donna" promosso dall'aps Tolfa Jazz in collaborazione con l'associazione Susan G. Komen Italia.

Dopo l'ottimo riscontro avuto con i precedenti incontri ora le donne in rosa e le tante partecipanti attendono con ansia il prossimo appuntamento in programma domenica 17 novembre. Appuntamento alle ore 9.30 con passeggiata e attività sensoriali dedicate alle donne in rosa. Il gruppo sarà guidato dalla psicoterapeuta Barbara Loffari. L'incontro avrà la durata di tre ore e mezza. "Con esercizi di connessione sensoriale alla natura e pratiche di Yoga - spiegano gli organizzatori - ascolteremo il nostro respiro e cercheremo di ricontattare la nostra energia vitale, lasciando andare stress e tensioni. Sarà una mattinata dedicata a prenderci cura della nostra salute, ritrovando ritmi naturali, con una speciale dedica poetica agli alberi la cui festa ricorre il 21 novembre". Il programma è realizzato grazie al contributo offerto da Susan G. Komen Italia onlus. Il Ritrovo sarà presso l'ingresso del Bosco Macchia Grande di Manziana. Le partecipanti devono portare zaino con borraccia, tappetino, abbigliamento comodo a strati. Sono obbligatorie le scarpe da trekking. Per nfo e prenotazioni telefonare al 389.8384355, oppure scrivere a info@tolfajazz.com

©RIPRODUZIONE RISERVATA