CIVITAVECCHIA – Stava andando a prendere il nipotino all’uscita da scuola quando, a causa della pavimentazione deteriorata, è caduta rovinosamente a terra. L’incidente è avvenuto a Borgata Aurelia, non all’esterno dell’istituto, come spesso accade in casi simili, ma all’interno del percorso quotidianamente utilizzato da decine di bambini della scuola elementare.

Secondo quanto riferito, la donna avrebbe inciampato su alcune mattonelle sollevate e fuori posto. Nel tentativo di evitare la caduta, si sarebbe aggrappata al muro, sbattendo però violentemente il viso, per poi finire comunque al suolo. Immediati i soccorsi da parte del personale presente, che ha chiamato i sanitari: la donna è stata portata via sotto gli occhi spaventati di bambini, genitori e insegnanti.

Un episodio che ha suscitato forte preoccupazione, non solo per le condizioni della persona ferita – alla quale sono stati prescritti diversi giorni di riposo – ma anche per il fatto che avrebbe potuto coinvolgere proprio i piccoli studenti dell’istituto.

La situazione della pavimentazione nel quartiere di Borgata Aurelia è nota da tempo: radici affioranti e manto sconnesso rendono irregolari molte aree pedonali. Ma che anche l’interno di una scuola presenti criticità di questo tipo appare incomprensibile e inaccettabile agli occhi dei residenti.

In molti ora si chiedono quando il Comune deciderà di intervenire. L’episodio riaccende infatti il dibattito sulla sicurezza degli spazi pubblici e sulla necessità di manutenzioni tempestive, soprattutto nei luoghi frequentati quotidianamente da bambini.

Nel frattempo, resta la paura e l’amarezza per un incidente che si sarebbe potuto evitare e che richiama con urgenza l’attenzione sullo stato delle infrastrutture del quartiere.