CERVETERI - «Cerveteri tra le città più generose d'Italia sul fronte della donazione degli organi». Ad annunciarlo è stato il sindaco Elena Gubetti. Secondo le statistiche, infatti, l'82,1% dei cittadini etruschi ha espresso il proprio consenso. «Dall'indagine del centro nazionale trapianti - prosegue Gubetti - Cerveteri ha ottenuto il quarto posto nazionale, con un indice del dono di 71,45/100 e una percentuale di consenso all'espianto degli organi dell'82,1%. Più volte si è dibattuto sul tema, ma questo risultato testimonia come la nostra sia una collettività attenta e sensibile. A tutta la cittadinanza, non posso far altro che rivolgere i miei complimenti per la generosità e il grande senso di umanità dimostrato». «Come noto, da tempo in fase di rinnovo della Carta di Identità è possibile fornire al personale preposto il proprio consenso o meno all’espianto degli organi in caso di morte – spiega ancora il primo cittadino – nell’aprile scorso, in occasione della campagna nazionale di Anci "Donare è una scelta naturale", invitai la cittadinanza a fare questa scelta, una scelta d’amore, una scelta che rappresenta un inno alla vita, che può salvare altre vite. La risposta della collettività è stata importante, facendoci diventare una vera e propria "Città del sì". Rinnovo dunque l’appello a tutti: chi se la sente, può farlo in maniera estremamente facile: rinnovando il proprio documento, sarà sufficiente esprimere parere favorevole alla donazione degli organi per fare un gesto meraviglioso di solidarietà e fratellanza, consapevoli che una vita salvata, un giorno, potrebbe dipendere proprio da loro».

