Sfalcio meccanizzato delle erbe infestanti: oggi, sabato 5 agosto, dalle ore 6 alle ore 13, attenzione ai divieti di sosta con rimozione forzata in via XXIV Maggio e in via Pasubio. «Proseguono gli interventi di sfalcio della vegetazione infestante sul territorio comunale – spiega la sindaca Chiara Frontini -: anche in questo caso, così come per gli interventi di pulizia meccanizzata delle strade, è fondamentale consentire agli operatori di poter lavorare su strade libere dalle auto. I luoghi interessati dagli interventi sono indicati attraverso apposita segnaletica. Come di consueto, chiediamo ai cittadini la massima collaborazione».