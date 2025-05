TARQUINIA – Dopo la presentazione nell’ambito della prestigiosa vetrina di Vinitaly, il DiVino Etrusco è stato protagonista anche alla Mostra Mercato delle Macchine Agricole di Tarquinia Lido.

Presso l’area eventi della fiera si è svolto sabato un incontro dedicato a promuovere temi, contenuti e novità della 19ª edizione della rassegna enogastronomica, in programma dal 21 al 24 agosto e dal 28 al 30 agosto 2025.

L’iniziativa sarà accompagnata da una degustazione guidata a cura dell’enogastronomo Carlo Zucchetti, dal titolo “Dal vigneto alla bottiglia. L’anima di Tarquinia in un calice”. Attraverso una selezione di vini locali, l’incontro è stato l’occasione per raccontare la qualità e la tradizione che contraddistinguono il comparto enologico del territorio tarquiniese. Il DiVino Etrusco è organizzato dal Comune di Tarquinia, in collaborazione con la Pro Loco Tarquinia, con il contributo della Regione Lazio, dell’Arsial, della Provincia di Viterbo, della Camera di Commercio e del MiC – Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, a conferma delle importanti sinergie istituzionali messe in campo per il successo dell’evento.

©RIPRODUZIONE RISERVATA