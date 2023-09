Mercoledì, dalle 8,30 alle 17, divieto di circolazione nel primo tratto di via San Lorenzo, ovvero quello compreso tra piazza del Plebiscito e via Chigi. Su via Chigi il transito veicolare sarà regolarmente consentito. Garantito anche il transito pedonale nel tratto interessato dalla chiusura in via San Lorenzo.

Il provvedimento, emanato con apposita ordinanza del settore VII (n. 688 del 19-9-2023) su istanza di un privato richiedente, si rende necessario per consentire la sosta di un automezzo e operazioni di getto in calcestruzzo. Il divieto di circolazione sarà portato a conoscenza degli utenti della strada attraverso idonea segnaletica. Nel caso in cui i lavori venissero sospesi o ultimati prima del termine previsto, sarà immediatamente ripristinato l’ordinario transito veicolare.