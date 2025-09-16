CERVETERI – Ora sul degrado che avvolge l’ex distributore di benzina al chilometro 45,300 si muove la politica. È il gruppo Città Futura-Anno Zero con il consigliere comunale Federico Salamone ad attivarsi. L’interrogazione a risposta ora ci sarà oggi in aula al Granarone alle 16 e si potrà seguire in streaming. Sul tema si erano espressi già molti residenti e il comitato di zona di Cerenova-Campo di Mare. Il sito, come notato anche da migliaia di automobilisti che transitano tutti i giorni sulla statale, è ormai diventato una discarica abusiva a cielo aperto dove si continuano ad accumulare rifiuti solidi urbani, organici e alimentari ma anche materiali ingombranti come mobili, suppellettili, calcinacci e residui di lavorazioni edili, amianto e altro ancora. L’area – come denunciato in estate anche dal Movimento 5 Stelle - è sede di un ex distributore di carburante, mai bonificato, e i serbatoi interrati che un tempo contenevano benzina e gasolio potrebbero ancora emettere vapori altamente infiammabili. Insomma, bisogna fare presto per scongiurare situazioni esplosive.

