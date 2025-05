TARQUINIA - «Congratulazioni alla distilleria Numa di Mario e Franco Pusceddu, premiata al campionato del mondo degli spiriti tenutosi negli Stati Uniti, a San Francisco”. Il consigliere regionale Giulio Zelli, presidente della commissione Agricoltura e Ambiente della Regione Lazio, si complimenta con l’azienda viterbese per il prestigioso premio.

«Il campionato mondiale di spiriti - prosegue Zelli - è una delle competizioni più ambite a livello internazionale per quel che riguarda il settore degli alcolici. Alla rassegna partecipano produttori provenienti da ogni parte del mondo e questo ci fa capire la grandezza del risultato raggiunto dalla distilleria Numa di Tarquinia, premiata con la medaglia Double Gold, un riconoscimento riservato esclusivamente ai prodotti che ottengono l’unanimità dei giudici. È straordinario che un distillato proveniente dalla Tuscia venga apprezzato ed elogiato in una vetrina del genere. Il traguardo raggiunto dai fratelli Pusceddu, ai quali rinnovo i miei complimenti ed auguro i migliori successi futuri, mette in luce l’intero patrimonio regionale contenuto nel settore degli spiriti e degli alcolici. Auspico per il futuro - conclude il presidente - che anche altri produttori laziali possano fregiarsi di titoli come quello ottenuto da Numa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA