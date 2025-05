CERVETERI - L’erba appena tagliata ha scoperchiato il “vaso di Pandora”: una distesa di rifiuti di vario tipo. Bottiglie di plastica, barattoli di vernice, tavolette del water, tombini in cemento, coperture di guaina, olio, vetro e chi più ne ha più ne metta.

I fari tornano ad accendersi su Campo di Mare. Questa volta, da piazza Prima rosa, dove i cantieri per il restyling annuncianti a più riprese dall’amministrazione comunale e più volte fermati (consegnando un’area nel degrado ai residenti) nel mirino c’è via delle Palme.

Una situazione indecorosa come evidenziano i residenti della frazione etrusca. «Chi ha tagliato l’erba avrà segnalato la vicenda?», si chiede uno dei cittadini che ha immortalato tutto in un video.

E poi, più in là, proprio nei pressi del depuratore, ancora sacchetti di immondizia di vario genere. Questa volta però a circoscriverli il nastro bianco e rosso della Polizia locale. Ma come hanno fatto notare in altre situazioni sempre i residenti delle frazioni etrusche, tra cui anche quelle di Cerenova, quel nastro spesso non scoraggia. «I rifiuti rimangono lì anche per giorni e nel frattempo altri incivili ne approfittano per lasciare altri rifiuti. E così il mucchio continua a crescere».

