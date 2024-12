LADISPOLI - Stava facendo discoteca senza avere però le autorizzazioni. Ancora un locale sanzionato dagli agenti del commissariato di via Vilnius. Questa volta nella zona nord. Proseguono, infatti, a opera degli agenti, coordinati dal nuovo dirigente, il commissario capo Fabio De Angelis, i controlli sul territorio e soprattutto sulla mala movida. Dopo i primi “ammonimenti” dallo scorso fine settimana sono scattati i veri e propri controlli con azioni nei confronti di chi non rispetta le regole. Venerdì scorso a farne le spese era stato un bar del centro sanzionato per anomalie nella conservazione di alimenti, per aver dato alcolici a minori e dove erano stati trovati, all’interno, alcuni pregiudicati. Altre attività commerciali avevano deciso di non aprire, probabilmente per non incorrere in sanzioni.

E se da un lato, le forze dell’ordine hanno alzato l’attenzione nei confronti della mala movida, dall’altra parte, i residenti (soprattutto del centro e del lungomare) contano i giorni che li separa dalla fine dell’estate per godersi, finalmente, un riposo tranquillo durante le ore notturne. Molti in questo periodo estivo, per alcuni iniziato ancor prima di luglio, nei week end decidono di lasciare la propria abitazione e rifugiarsi altrove: a casa di parenti e amici. Alcuni hanno speso migliaia di euro - come denunciato più volte dai consiglieri di Ladispoli Attiva - per insonorizzare le loro camere da letto. Altri hanno deciso di dormire in auto, lontani dal trambusto. E ora che l’estate volge al termine, si spera in un 2025 più sereno.

