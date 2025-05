LADISPOLI – Mega discarica ancora nello stesso punto: sotto al ponte di via Nove Novembre. Un punto già attenzionato varie volte dalle istituzioni che hanno avviato già mega bonifiche con i soldi della collettività. Nuova beffa con gli incivili che si sbarazzano di tutto nell’area dove fino a 2 anni fa vivevano i senza fissa dimora. Ed è uno spettacolo indecoroso a poca distanza dagli uffici postali, la biblioteca comunale e la scuola dell’alberghiero. E si scatenano i commenti sui social. «Questo luogo ormai ridotto a una discarica, ora che arrivano le Frecce Tricolori ci faremo proprio una bella figura», ironizza Mariella. Tante altre critiche dei cittadini perché non si riesce a fermare questo malcostume nonostante l’annuncio delle fototrappole e la successiva installazione dei vari dispositivi che però non sarebbero stati montati sotto al cavalcaferrovia che unisce via Sironi al quartiere Miami. Proprio in queste ore è avvenuto l’ennesimo sopralluogo delle guardie ecozoofile di Fareambiente Ladispoli che hanno constatato il degrado e segnalato questo scenario di profondo degrado. Il Comune ora è a conoscenza dell’ennesimo attacco all’ambiente. «Stiamo cercando di risalire ai responsabili – dichiara Marco Pierini, assessore a Igiene e Ambiente di palazzo Falcone – grazie naturalmente al lavoro delle zoofile».

C’era di tutto a terra e in prossimità di vegetazione incolta: rifiuti nei sacchetti dell’indifferenziato, suppellettili, elettrodomestici, persino un barbecue vecchio, un televisore e tanto altro ancora che dovrebbe essere smaltito nell’isola ecologica. Tra l’altro, è la preoccupazione degli abitanti, c’è il rischio concreto che un eventuale incendio possa creare problemi di inquinamento nell’aria circostante, considerata la presenza di erbacce. Insomma, la stagione estiva non è ancora iniziata che già si accende il tema dei rifiuti e delle discariche a cielo aperto.

