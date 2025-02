S. MARINELLA - Il Comitato “Viviamo la città” ha incontrato il vicesindaco Andrea Amanati per affrontare il problema dei rifiuti abbandonati e cercare di trovare la soluzione. Il Comitato nei mesi scorsi ha individuato, documentato con fotografie e segnalato al Comune, la presenza di rifiuti abbandonati a S. Marinella e S. Severa, ma soprattutto nelle campagne circostanti. La situazione più grave per quantità di rifiuti abbandonati e forse anche per tipologia è quella in via Colle dell’Ara, che è la strada che congiunge via delle Colonie a via di Colle Bellavista. Così come era già successo durante l’incontro con il consigliere Magliani e l’architetto Di Giustino, il Comitato ha fatto presente al vicesindaco che il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti deve essere affrontato dal Comune in maniera decisa e autorevole. «Innanzitutto attivando campagne di comunicazione e informazione ai cittadini sul fatto che l’abbandono dei rifiuti, oltre che essere un danno per l’ambiente e per il decoro pubblico, è un reato – dice il presidente Cecconi - che si estingue con una sanzione pecuniaria da mille a diecimila euro irrogata, però, da un giudice. La seconda iniziativa da garantire, è quella della pronta rimozione dei rifiuti così come prescrive il contratto Comune-Gesam all’articolo 5 e, nel caso la Gesam non provveda nei tempi indicati cioè 48 ore dalla segnalazione, va applicata all’azienda la penale come dal contratto. Ultimo caposaldo, ma non per importanza, è quello del controllo del territorio e la repressione dei reati. Ed è proprio per questo motivo che Viviamo la città ha chiesto l’incontro con il vicesindaco che ha la competenza, tra le altre cose, alla Polizia Locale. Amanati ha comunicato che tra i sei nuovi vigili urbani assunti, due verranno formati sugli aspetti ambientali e inoltre il Comune intende fare una convenzione con una associazione per la vigilanza del territorio. Quindi, Amanati, s’impegnerà a garantire i maggiori controlli possibili sul territorio e per far rimuovere i rifiuti in via Colle dell’Ara”. Il Comitato ha ribadito il suo impegno per raggiungere l’esecuzione totale del contratto Comune-Gesam che, allo stato attuale, risulta invece poco applicato, almeno per alcuni aspetti tra cui la raccolta dei rifiuti abbandonati, il raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata, il buon funzionamento dell’ecosportello e dell’ecocentro, il diserbo di strade e marciapiedi.

