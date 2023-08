CERVETERI – Sport e solidarietà a Campo di Mare oggi grazie allo show delle moto d’acqua in programma oggi. E ci sarà un ospite d’eccezione: il sette volte campione del mondo di questa disciplina Fabio Incorvaia. Sul lungomare anche la Croce Oro Albissola Marina, davanti la spiaggia “Liberamente”, quella riservata ai disabili. Un centinaio di ragazzi e ragazze con disabilità potranno vivere un’esperienza straordinaria: una corsa, in completa sicurezza, in sella ad una moto d’acqua. Il tutto coordinato dalla Capitaneria di porto di Ladispoli guidata dal comandante, Cristian Vitale. «Un evento che abbiamo fortemente voluto – spiega Francesca Badini, assessore alle Politiche sociali - nell’ambito delle attività volte all’inclusione e all’accessibilità che da sempre portiamo avanti in particolar modo sulle nostre spiagge. Le iscrizioni sono state tantissime, ben oltre ogni più rosea aspettativa: sarà una grande giornata da vivere tutti insieme». Gli stabilimento balneari hanno messo a disposizione tutto il necessario.

In campo anche le associazioni di volontariato Nucleo Subacqueo Onlus e Assovoce che garantiranno personale e mezzi per l’intera giornata, la Protezione Civile Comunale e le forze dell’Ordine, tra cui la Polizia Locale.

«Si tratta di un’iniziativa molto bella – aggiunge sempre Francesca Badini - ma anche molto complessa sul fronte organizzativo e che ha richiesto la collaborazione di tantissime realtà, pubbliche e private, che sin dal primo giorno si sono adoperate con tutto il cuore affinché questo appuntamento potesse realizzarsi».

