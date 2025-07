S. MARINELLA - Il Partito Democratico di S. Marinella e S. Severa continua la propria attività, con il prossimo incontro “Diritti connessi. Casa, sanità e lavoro. Costruiamo l’alternativa di Governo, ripartiamo dai territori”, in calendario mercoledì 9 luglio alle 18,30, al Porto turistico, presso il bistrot “la terrazza del porto”.

L’evento rappresenta un'importante opportunità per affrontare e discutere temi sociali di rilevanza attuale, quali il diritto al lavoro, alla salute, alla casa e la tutela della dignità umana. Saranno presenti, Massimiliano Valeriani, consigliere regionale Pd Lazio, coordinatore del Forum Nazionale Casa, Cristina Michetelli, delegata al Bilancio e patrimonio della Città Metropolitana di Roma Capitale e membro della Direzione Nazionale Pd, Pierluigi Sanna, vicesindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale, e Michela Califano, consigliera regionale Pd Lazio e membro della direzione provinciale. Modera Lucia Gaglione, segretaria del circolo Pd di Santa Marinella, con la partecipazione del sindaco Pietro Tidei e degli amministratori locali e del territorio.

«E’ di questi giorni la notizia – dichiara la segretaria Gaglione – della revoca da parte della giunta Rocca di un provvedimento del marzo 2024, con cui stanziava 14 milioni di euro destinati ai Comuni del Lazio per riqualificare i loro centri storici, secondo quanto previsto dalla legge regionale 38. Purtroppo, a causa di questa decisione, anche Santa Marinella ha perso una importante opportunità e non potrà riqualificare la “Casina Trincia”».

«I motivi della revoca non sono ancora chiari - spiega il Pd - per questo il consigliere regionale e presidente della Commissione Trasparenza Massimiliano Valeriani ha convocato una Commissione per capire le vere ragioni dell’annullamento.

L’incontro del 9 luglio, sarà incentrato sui temi di maggiore attualità, come la proposta del Pd per una politica abitativa strutturale, che prevede l’inserimento del diritto alla casa in Costituzione, del pacchetto sicurezza del governo Meloni, un decreto a rischio di incostituzionalità. Affronteremo la questione della sanità pubblica, che in questi ultimi due anni e mezzo di centrodestra in giunta regionale è peggiorata senza che sia arrivata una risposta ai problemi: pochi investimenti e tagli che minano uno dei pilastri fondamentali del nostro Paese “il diritto alla salute e alla cura”».

«Arriva invece un’ottima proposta di civiltà dal Pd Lazio per istituire la figura dello psicologo di base con Legge regionale, nei prossimi giorni sarà possibile firmare a sostegno. Parleremo di lavoro e dignità, di salario minimo, salario minimo stagionale, e sicurezza sul lavoro - afferma la segretaria del Pd - Discuteremo infine dell’ente città Metropolitana e del suo crescente impegno verso i territori, come il nostro. Grazie infatti al finanziamento Pnrr PuiSport di Città Metropolitana, Santa Marinella ha riqualificato il palazzetto dello sport e sta realizzando il Polo Natatorio con una piscina comunale». Quest’incontro sarà anche un’opportunità per ribadire l'impegno del Pd di Santa Marinella nelle battaglie presenti e future, con l'obiettivo di «costruire un'alternativa di Governo che abbia origine nei territori, includendo e condividendo temi e progetti con le forze politiche e civiche della città. Invitiamo dunque tutte le cittadine e i cittadini a partecipare a questo momento di confronto e informazione, al quale seguirà un momento di convivialità».

©RIPRODUZIONE RISERVATA