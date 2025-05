SANTA MARINELLA – Il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei citato a giudizio da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia, a conclusione delle indagini preliminari condotte dalla dottoressa Marina Mannu.

L’atto si riferisce ad una querela presentata dal giornalista Cristiano Degni contro il sindaco Tidei per diffamazione aggravata.

I fatti risalgono al 5 febbraio 2024, durante una seduta del consiglio comunale quando Tidei, rivolgendosi al pubblico presente, ha detto «Nei miei 53 anni di politica, non sono mai apparso davanti ad un giudice. L’unica volta per una querela che mi arriverà tra qualche giorno è perché un soggetto che mi ha per mesi, per anni, mi ha additato come faraone, me ne ha dette di tutti i colori e alla fine sono stato costretto a dirgli cosa pensavo di lui. Dopo di che in questo fascicolo ci sono molte intercettazioni di questo Cristiano, si chiama Cristiano, il quale era uno della banda, cioè uno di quelli che probabilmente lavorava alle intercettazioni con un consigliere comunale per metterlo in quel posto a Tidei». Offendendo così, secondo la Procura, Cristiano Adolfo Degni «persona offesa identificabile in relazione alla citazione, nel corso della predetta riunione della querela presentata nei confronti del Tidei».

Il procedimento si aprirà il 12 dicembre prossimo davanti al Tribunale di Civitavecchia. Degni sarà assistito dall’avvocato Marco Eller Vainicher del foro di Milano, mentre il sindaco Tidei sarà difeso dall’avvocato Lorenzo Mereu del foro di Civitavecchia.

