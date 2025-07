MONTALTO DI CASTRO – Una morte assurda che sconvolge l’intera comunità. La sindaca di Montalto di Castro Emanuela Socciarelli non si dà pace per la tragedia avvenuta nei pressi del camping Villaggio California, dove è morto un 17enne soffocato e inghiottito dalla sabbia dopo aver scavato una buca profonda circa un metro e mezzo.

«Abbiamo avuto contemporaneamente anche due grossi incendi che hanno rischiato di dare fuoco a tutte le case. È stata una giornata maledetta. Parlando con il vicesindaco abbiamo deciso di spostare un evento a Montalto di Castro, "Il tramonto degli Etruschi” che avrebbe dovuto tenersi domani sera. Non ce la sentiamo proprio dopo questa tragedia», ha detto la sindaca.

«Siamo rimasti tutti sconvolti, una morte assurda, non si è mai sentita una cosa del genere. Ho visto provata e sconvolta anche la polizia locale che è intervenuta sul posto e i volontari della Misericordia. Non posso pensare che quel ragazzo è morto là sotto come un topo in trappola».

«Il Villaggio California è al confine con il territorio di Tarquinia. Noi sulla spiaggia libera abbiamo un servizio di bagnini che sono coordinati con tutti gli stabilimenti e anche quegli stessi stabilimenti che sono su proprietà private e non sul demanio che non mettevano il bagnino sono stati ampiamente sanzionati. La Capitaneria di Porto quest’anno non transige».

La sindaca attraverso un post social ha diffuso il cordoglio di tutta la comunità: «L’amministrazione comunale di Montalto di Castro esprime profondo cordoglio per la tragica scomparsa del giovane di 17 anni, avvenuta nel pomeriggio di oggi sulla spiaggia del nostro litorale. In un momento di così grande dolore, ci stringiamo ai genitori e ai famigliari del ragazzo, colpiti da questa grande tragedia. In segno di rispetto, tutti gli eventi pubblici previsti per la giornata di venerdì 11 luglio, saranno sospesi. La comunità di Montalto si unisce in un silenzioso abbraccio alla famiglia».

