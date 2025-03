SANTA MARINELLA – Continua intenso il dibattito fra le forze politiche di maggioranza ed opposizione, sugli ultimi fatti riguardanti l’ingresso in maggioranza di rappresentanti di Forza Italia. A criticare la manovra è la lista civica Il Paese che Vorrei.

“Quando una maggioranza non è così solida come dovrebbe – si legge in una nota - la furbizia aiuta a trovare soluzioni discutibili. È il caso di questo insolito matrimonio tra un'amministrazione in teoria guidata dal Partito Democratico e una parte dell'opposizione di destra, quella che farebbe capo a Forza Italia. Dopo l'ingresso dell'assessore Vinaccia nel partito, spunta non tanto a sorpresa la nomina di Ricci alla direzione della Santa Marinella Servizi. Non sarà un gioco di poltrone volto a garantire continuità a una maggioranza che sembra sfaldarsi ogni giorno di più? Cosa farà il consigliere Fiorelli, appunto di Forza Italia, quando in consiglio servirà il suo voto per mantenere in vita l'amministrazione? In questa situazione a dir poco melmosa, il Partito Democratico locale cosa farà? Per il momento un comunicato, abbastanza incomprensibile per la verità, che chiede un percorso di chiarimento "da effettuare con le altre forze della coalizione". Ma caro Pd – dice Il Paese che Vorrei - il sindaco è o non è del tuo partito? Non dovrebbe essere il partito stesso a dettare una linea politica e ad essere coerente con essa? Oppure, come nel caso della sciagurata adesione al progetto di creazione della provincia Porta di Roma fate dei comunicati vagamente contrariati per poi non presentarvi nemmeno in aula quando è necessario votare?”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA