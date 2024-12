FIUMICINO – L’Amministrazione Comunale di Fiumicino ha deciso di intraprendere un’importante iniziativa per favorire lo sviluppo economico del territorio e creare nuove opportunità occupazionali, attraverso la destagionalizzazione delle attività sul demanio marittimo. Con questo progetto, si intende ampliare i periodi di utilizzo delle aree del litorale oltre la stagione estiva, puntando a diversificare l’offerta turistica e commerciale e a valorizzare il patrimonio costiero durante tutto l’anno.

Questa opportunità, che sarà accessibile tramite un’apposita istanza, rappresenta un passo significativo per un territorio che vuole liberarsi dalla logica del turismo stagionale, trasformando il litorale in un polo di attrazione costante, capace di offrire eventi e servizi in tutti i mesi dell’anno.

“Si tratta di una vera svolta per le attività che operano lungo il nostro litorale”, ha dichiarato il Sindaco di Fiumicino Mario Baccini. “Consentire la destagionalizzazione significa offrire alle realtà locali la possibilità di continuare a lavorare anche nei mesi non estivi, ampliando così le opportunità per il turismo e per l’economia locale. Il nostro obiettivo è creare un volano per lo sviluppo del territorio, stimolando nuove forme di occupazione e garantendo un’offerta sempre più diversificata e attrattiva per cittadini e visitatori. Il nostro litorale deve diventare un punto di riferimento per eventi e attività che possano coinvolgere il territorio tutto l’anno”.

La decisione dell’Amministrazione risponde a una crescente domanda da parte di operatori turistici e imprenditori locali, che vedono nella destagionalizzazione un’occasione per rendere più sostenibili e redditizie le proprie attività. Fiumicino, con il suo litorale esteso e ricco di potenzialità, ha infatti tutte le caratteristiche per diventare una meta turistica capace di attrarre visitatori anche nei periodi tradizionalmente meno frequentati, grazie a un’offerta variegata di eventi, iniziative culturali, attività sportive e ricreative.

Dal punto di vista economico, la possibilità di utilizzare il demanio marittimo oltre la stagione estiva rappresenta un’importante spinta per la crescita locale. Prolungando le attività turistiche e commerciali, si offre infatti alle imprese la possibilità di aumentare i ricavi e di creare nuovi posti di lavoro, riducendo la dipendenza dalle sole attività estive. Questo aspetto, in particolare, potrebbe avere un impatto positivo sulla stabilità occupazionale, offrendo nuove prospettive soprattutto ai giovani e alle famiglie che vivono e lavorano sul territorio.

La strategia dell’Amministrazione comunale punta anche alla valorizzazione del territorio in termini di attrattività turistica. Un litorale vivo tutto l’anno non solo migliora la qualità dell’offerta per i visitatori, ma diventa anche un punto di riferimento per i cittadini, che possono godere di servizi, attività e iniziative pensate per tutte le stagioni.

L’invito dell’Amministrazione è rivolto agli operatori del settore turistico e ricreativo, alle associazioni e alle imprese locali, affinché presentino progetti e proposte innovative capaci di animare il litorale anche nei mesi autunnali e invernali.

Saranno valutate idee che promuovano lo sviluppo sostenibile e che sappiano coniugare la valorizzazione del territorio con la creazione di nuove opportunità economiche e sociali.

La destagionalizzazione del litorale rappresenta, dunque, una grande opportunità per Fiumicino: un progetto ambizioso che punta a trasformare l’area costiera in una risorsa fruibile tutto l’anno, contribuendo alla crescita economica e migliorando la qualità della vita dei cittadini. L’Amministrazione comunale ha tracciato una visione chiara per il futuro, con l’obiettivo di rendere Fiumicino un esempio virtuoso di sviluppo e innovazione, capace di coniugare turismo, lavoro e valorizzazione del territorio.