TARQUINIA - Deposito nazionale scorie radioattive in primo piano oggi a Tarquinia in occasione dell’incontro pubblico per discutere dei rischi. L’appuntamento è pre le 17,30 nella sala consiliare del palazzo comunale. L’evento è stato organizzato con il contributo dei “Comitati no scorie della Tuscia”,proprio per sensibilizzare la cittadinanza sui rischi connessi alla possibile realizzazione del Deposito Nazionale di rifiuti radioattivi nel Lazio. Interverranno all’incontro il sindaco Francesco Sposetti, la sindaca di Montalto di Castro Emanuela Socciarelli, la presidente di Italia Nostra Sezione Etruria Marzia Marzoli e il dottor Andrea Talenti, che offriranno contributi e riflessioni sui rischi e le implicazioni del progetto per la provincia di Viterbo. In questa occasione, sarà annunciata la seconda tappa dell’iniziativa "Tuscia in Movimento", prevista per il 6 aprile a Vulci.

