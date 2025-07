TARQUINIA – Una famiglia di delfini ha attraversato oggi il litorale. Avvistamenti e video stanno popolando i social. Il gruppo di delfini è stato avvistato al largo del mare di Tarquinia e davanti la costa di Santa Marinella, all’altezza di Capo Linaro.

Uno spettacolo acrobatico in mare, quasi a salutare e accompagnare il passaggio della statua della Madonna, in occasione della processione in mare organizzata dalla Diocesi Civitavecchia – Tarquinia, Porto – Santa Rufina.

I delfini hanno mostrato le loro acrobazie ai bagnanti, forse guidati dalla scia delle imbarcazioni della Capitaneria di porto che trasportavano la statua nella processione “Maria, Stella del mare”.

L’imbarcazione, con a bordo l’immagine mariana, accompagnata dal vescovo Gianrico Ruzza e da alcuni collaboratori, è partita stamane da Fiumicino viaggiando lungo il litorale settentrionale del Lazio per arrivare nel pomeriggio a Montalto di Castro. Davvero una singolare quanto gradita coincidenza.

La navigazione costiera ha percorso oltre 120 chilometri di costa, con tappe tra stabilimenti e spiagge libere presenti nei comuni di Ladispoli, Cerveteri, Santa Marinella, Civitavecchia, Tarquinia.

Ad ogni sosta del natante sulla spiaggia, gruppi parrocchiali hanno animato i villeggianti.

