ALLUMIERE - C’era una volta: stiamo leggendo la favola di Pinocchio? Purtroppo no. Stiamo invece riepilogando 33 mesi di amministrazione Landi ad Allumiere". Ad esprimersi così l'ex sindaco e ora consigliere comunale di opposizione Antonio Pasquini e il consigliere di opposizione Sante Superchi.

I due esponenti del gruppo Insieme per Allumiere evidenziano "Persiste uno stato di degrado generale ma oltre a questo l'incuria regna sovrana: secchietti nuovi per la raccolta dei rifiuti da circa un anno sono abbandonati alle intemperie e noi a casa con quelli vecchi o rotti. Il macchinario, acquistato 3 anni fa, per ridurre i costi della TARI ai cittadini e produrre compost, abbandonato è in fase di corrosione. Mentre tasse e tariffe aumentano, il bene comune può aspettare. Per alcuni di questa amministrazione, forse, viene prima l’interesse ad indossare la fascia tricolore, fare selfie o pianificare un parco fotovoltaico su terreni privati".

©RIPRODUZIONE RISERVATA