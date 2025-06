SANTA MARINELLA – L’assessore ai Servizi sociali Pierluigi D’Emilio interviene con una nota stampa in cui critica il governo per l’approvazione del decreto sicurezza. «Ho letto con grande attenzione il nuovo decreto sicurezza varato dal Governo – dice l’assessore - dietro il linguaggio tecnico e burocratico, si cela una verità gravissima, questo provvedimento consente ai servizi segreti italiani di operare sul territorio nazionale con una copertura legale praticamente illimitata. Significa che, con l’autorizzazione del Presidente del Consiglio, sarà possibile coprire reati commessi dai servizi anche contro cittadini italiani, contro la stampa libera, contro esponenti politici, contro le istituzioni repubblicane. In altre parole se un governo decidesse di usare i servizi come una polizia politica per intimidire oppositori o manipolare il gioco democratico, questo decreto gli fornisce la copertura legale per farlo. È un attacco diretto ai principi fondamentali della nostra Costituzione. È una deriva pericolosa che nessuna forza democratica dovrebbe tollerare. Non è in discussione la necessità di strumenti per la sicurezza nazionale. Ma è inaccettabile che si cancellino i controlli e si estenda la segretezza a ogni attività interna. Così si legittima l’idea che un colpo di Stato, domani, possa essere fatto per legge. Come rappresentare di Italia Viva, denuncio pubblicamente questo rischio e chiedo che tutte le forze democratiche, di qualunque orientamento, si uniscano per modificare questa norma prima che sia troppo tardi. La sicurezza non può diventare un pretesto per smantellare la democrazia”.

