CIVITAVECCHIA – L'ex presidente dell'Università Agraria di Civitavecchia Daniele De Paolis risponde alle dichiarazioni che definisce “fuorvianti” rilasciate dall’attuale commissario dell’ente di viale Baccelli Franco Barlafante.

«Il signor Barlafante, nominato commissario dall'Assemblea dei soci, nel fare dichiarazioni arbitrarie alla stampa – ha spiegato De Paolis – ha fatto riferimento ad una mancata consegna delle chiavi della cassaforte e di un armadio blindato che si trovano all'interno degli uffici. Vero. Verissimo. Peccato che Barlafante ha dimenticato di dichiarare il perché ancora non ho provveduto alla semplice consegna delle chiavi perché scritto in diverse missive trasmesse vie Pec dove ho ben chiarito e precisato che è mia intenzione effettuare il passaggio di consegne (di cassaforte e armadio blindato) davanti a persone o legali di fiducia (sarebbe una garanzia per tutti e soprattutto per lui) di entrambe le parti che possano provvedere a redigere un esatto, puntuale ed incontrovertibile inventario del loro contenuto, evitando così a Barlafante e ai suoi sodali di effettuare altri accessi abusivi con tanto di scasso come fatto per gli uffici. Nella missiva inviata oggi (ieri ndr) – ha concluso l’ex presidente – ho fatto presente e ribadito di essere disponibile ad effettuare il passaggio di consegne il 12 o 14 marzo prossimi».