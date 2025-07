Bis per la RIM Sport Cerveteri, Francesca Zeppieri e Maria Grazia Onorati conquistano rispettivamente argento e bronzo al Campionato Federale. Si sono svolte alla Fiera di Rimini i Campionati Italiani organizzati dalla Federazione Italiana di Danza Sportiva e Sport Musicali.

Nel pomeriggio di domenica 6 luglio, la RIM Sport Cerveteri ha festeggiato grazie alle prestazioni delle sue ballerine over 50, Francesca Zeppieri e Maria Grazia Onorati, che hanno conquistato l’argento e il bronzo di categoria.

«Non mi aspettavo il mondiale e avevo tanta paura di intraprendere il percorso da solista, il gruppo ti dà una forza maggiore - ha commentato Francesca Zeppieri - Vorrei ringraziare in primis Maria Grazia che è una vera trascinatrice, è una persona meravigliosa che mi ha aiutata tantissimo. Siamo rivali in pista, ma siamo così unite che la vittoria di una è anche dell’altra. Ringrazio i maestri perché sono fantastici, persone semplici, appassionate e intelligenti. Chiaramente non posso non citare la mia famiglia che mi sostiene sempre in questa avventura». «Sono veramente contenta di questo passaggio in Classe A – ha esordito Maria Grazia Onorati – perché adesso gareggeremo presentando 5 balli e il mio sogno era proprio quello di poter fare il paso doble. Voglio ringraziare i maestri Noemi e Luigi. Un ringraziamento speciale alla mia famiglia. Per la prossima stagione alzeremo ancora di più il livello. Ci sono obiettivi importanti da raggiungere».

