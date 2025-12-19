TARQUINIA - Nuovo capitolo sulla vicenda legata ai mancati risarcimenti danni per l’alluvione. «Gli atti confermano i timori: la domanda di ristoro per i 700.000 euro di danni stimati per l'alluvione dello scorso febbraio è irricevibile». Lo afferma in una nota il Dipartimento Agricoltura del circolo di Fratelli d'Italia Tarquinia.

«Scadenza del termine 19.09.2025, presentazione della domanda 25.09.2025», mette in evidenza Ermanno Lancioni, responsabile del Dipartimento.

«Il sindaco Sposetti - commentano da Fratelli d’Italia - molto bonariamente si era appellato ad una solidale valutazione della richiesta presentata fuori tempo massimo, forse non avendo ben chiaro il significato del termine "perentorio". La normativa (dgr 10/2017) - specifica Lancioni - prevede infatti che il Comune debba formalizzare la procedura entro il termine perentorio di 45 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto di declaratoria del Ministero dell'Agricoltura. La legge non ammette infatti né errori né approssimazioni».

«Le giustificazioni avanzate, in particolare legate ad un malfunzionamento della posta elettronica certificata, non sono state infatti ritenute meritevoli di accoglimento da parte degli uffici competenti - aggiunge Lancioni - Il Comune ha impiegato ben 51 giorni per completare la richiesta di indennizzo, andando così fuori di sei giorni rispetto alla scadenza. Tutte le opportunità di finanziamento perse, collezionate dalla giunta Sposetti non partecipando a bandi o rimanendo fuori graduatoria a causa della qualità del progetto, avevano fino ad ora dato prova di una scarsa e preoccupante capacità di programmazione; qui il caso è ancora più grave, in quanto non si riesce più neanche a portare avanti quella che dovrebbe essere l'ordinaria amministrazione».

«La domanda ora è semplice - insiste Lancioni -: il Comune come intenderà ora fare fronte ai quasi 700.000 di danni stimati a seguito dell'alluvione dello scorso febbraio? Il tempo delle scuse era già finito da un pezzo. È ora che la maggioranza cominci a prendersi le proprie responsabilità, senza ogni volta nascondersi dietro un dito».

