LADISPOLI - Un fenomeno sempre più diffuso ormai quello di scontrarsi con le vetture parcheggiate e di fuggire senza attendere l’arrivo del proprietario o quanto meno lasciare un bigliettino con il numero telefonico per poter risolvere la pratica. L’ultimo episodio nella zona del Cerreto con il solito sfogo di un cittadino che ha reclamato per i danni subiti alla sua auto. Anche in questo caso il “pirata” si è dileguato a tutto gas. Distrazione? Abuso di alcol? Eccessiva velocità? Fatto sta che la situazione sta degenerando.

