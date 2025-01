Angelo Perfetti

FIUMICINO - Un nuovo ponte fra Italia e Libria: è stato inaugurato il primo volo diretto da Roma Fiumicino a Tripoli Mitiga.

Un momento di grande rilevanza per le relazioni tra Italia e Libia. La cerimonia del taglio del nastro si è svolta nell’area di imbarco E del Terminal 3 dell’aeroporto Leonardo da Vinci, alla presenza di autorevoli rappresentanti istituzionali e aziendali. Tra i presenti, Pietro Caldaroni, Chief Communication & Institutional Relations Officer di ITA Airways, Ivan Bassato, Chief Aviation Officer di Aeroporti di Roma, e Muhanad Saeid Younus, Ambasciatore di Libia in Italia, insieme ad altri esponenti di spicco. Il collegamento diretto, che sarà operativo due volte a settimana, rappresenta una nuova opportunità per rafforzare le relazioni bilaterali e promuovere lo sviluppo economico e culturale tra i due Paesi. Un segnale positivo che punta a rinsaldare legami storici e ad aprire nuove prospettive di collaborazione. Il volo Roma-Tripoli sarà operato con due frequenze settimanali, ogni giovedì e domenica. Gli orari previsti sono i seguenti:partenza da Roma Fiumicino alle 9:15 con arrivo a Tripoli Mitiga alle 12:10 (ora locale).

Partenza da Tripoli Mitiga alle 13:05 (ora locale) con arrivo a Roma Fiumicino alle 14:10. questo collegamento punta a rispondere alle esigenze sia dei viaggiatori d’affari sia di quelli interessati a scambi culturali, favorendo anche il turismo e il commercio bilaterale.

Andrea Benassi, direttore generale di ITA Airways, ha sottolineato l’importanza strategica di questa nuova rotta: «Siamo orgogliosi di inaugurare il primo volo diretto da Roma a Tripoli, rafforzando i collegamenti tra Italia e Libia. Questo progetto è il risultato di una proficua collaborazione tra pubblico e privato e testimonia il nostro impegno nel supportare lo sviluppo del Sistema Paese e delle realtà imprenditoriali che operano in Libia».

Ivan Bassato, chief Aviation Officer di Aeroporti di Roma, ha evidenziato il ruolo centrale del nuovo collegamento per il network aeroportuale: «La nuova rotta per Tripoli rappresenta un ponte strategico tra il nostro Paese e la Libia, consolidando il posizionamento di Roma come hub di riferimento per l’Africa. Nel 2024, il traffico da e per l’Africa ha superato i 2 milioni di passeggeri, con un aumento del 38% rispetto all’anno precedente».

Anche Fabio Nicolai, direttore generale f.f. di ENAC, ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto: «Il trasporto aereo è un elemento strategico che abbatte le barriere, favorendo relazioni economiche e culturali. Questa nuova rotta testimonia l’impegno congiunto delle autorità italiane e libiche per promuovere sicurezza, innovazione e qualità».

L’Ambasciatore di Libia in Italia, Muhanad Saeid Younus, ha definito questo evento «un momento storico per la cooperazione tra i nostri Paesi». Secondo l’Ambasciatore, il volo diretto non solo facilita gli scambi commerciali, ma rafforza anche i legami culturali e sociali, gettando le basi per una collaborazione ancora più solida.

Con questo nuovo collegamento, ITA Airways amplia il proprio network a 55 destinazioni per la stagione invernale, confermando il suo ruolo di vettore di riferimento per il Paese e la sua vocazione a supportare il sistema economico italiano. Il successo di questa iniziativa pone le basi per ulteriori sviluppi nel settore del trasporto aereo tra Italia e Libia. Rafforzare i collegamenti con un Paese strategico come la Libia offre nuove opportunità per le imprese italiane, favorendo investimenti e scambi commerciali in un momento di ripresa economica globale. La collaborazione tra le autorità aeronautiche dei due Paesi è un esempio virtuoso di come il trasporto aereo possa contribuire a creare legami più forti e a promuovere la crescita.