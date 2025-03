TARQUINIA - L’aula magna del Cardarelli è stata cornice di un evento straordinario che ha lasciato un segno indelebile nei cuori degli studenti dell’istituto Cardarelli di Tarquinia. Lo sottolineano con grande soddisfazione dalla scuola della preside Laura Piroli. «Abbiamo avuto l'onore di ospitare il dottor Cristiano Spada, professore ordinario di Gastroenterologia presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e la dottoressa Cristina Calabrese, Funzione Marketing Orientamento e Recruitment della stessa Università - spiegano - Il professor Spada, con la sua passione contagiosa e la sua profonda umanità, ha saputo catturare l'attenzione dei nostri studenti, guidandoli in un viaggio emozionante attraverso il mondo della medicina. Il suo racconto, intriso di sogni, studio e dedizione, ha trasmesso un messaggio fondamentale: ‘Non esiste la malattia, ma le persone che la vivono’. Un invito a guardare oltre la diagnosi, a comprendere l'essere umano nella sua interezza».

Il filo conduttore dell'incontro è stato l'importanza di perseguire i propri sogni con determinazione, senza compromessi. Come ha sottolineato il professor Spada: «La scelta che farete non deve essere quella di un sogno effimero, ma di un sogno da custodire gelosamente,- ha riferito - perché dietro ogni sogno c'è una visione, dietro la visione un programma, e dietro il programma il lavoro necessario a realizzarlo». Ma l'incontro non si è limitato a un'esortazione alla tenacia. Il professor Spada ha ribadito che essere medico significa comprendere l'essere umano nella sua totalità, mostrando empatia e ascolto. La salute, infatti, non riguarda solo il corpo, ma anche la mente e le emozioni. «A rendere l'incontro ancora più speciale, - dice la dirigente scolastica Laura Piroli - la testimonianza del nostro ex studente Riccardo Capoccia, prossimo alla laurea in Medicina, che ha raccontato il suo percorso, descrivendo la medicina come il suo unico sogno, una vocazione che ha perseguito senza mai considerare alternative. Una passione che racchiude in sé tutto ciò che la medicina rappresenta, come diceva mio padre Enrico Piroli al professor Spada: “Se puoi fare il medico, puoi fare tutto”. Desidero ringraziare di cuore il professor Spada e la dottoressa Calabrese per averci regalato una mattinata così ricca di spunti e di emozioni. Un ringraziamento speciale va anche a Riccardo Capoccia, per la sua preziosa testimonianza e a tutti i medici presenti in aula che, con il loro impegno, rendono possibile l'innovativo percorso di curvatura biomedica offerto dai nostri licei».

