LADISPOLI – Borseggiatori ancora in azione ma questa volta al cimitero, nell’area esterna del parcheggio. Vittime le signore anziane che si recano al camposanto di via Settevene Palo per andare a trovare i propri cari. È accaduto ad esempio giorni fa ad una 80enne che aveva fatto visita al marito deceduto. Come raccontato, l’escamotage è sempre quello di distrarre la propria preda con una scusa banale: quella della caduta a terra delle chiavi o delle monete. In questo caso si tratterebbe di una coppia di malviventi, una donna e un uomo, pronti a dividersi i compiti per poi arraffare la borsa sul sedile posteriore della macchina. Di casi simili ce ne sarebbero altri e ora indagano i carabinieri della stazione locale di via dei Narcisi. A disposizione dei militari ci sarebbero anche gli impianti di videosorveglianza privati che avrebbero ripreso quelle scene inequivocabili. Il gestore del cimitero ha consegnato tutto alle forze dell’ordine e dai filmati si noterebbe pure la targa della macchina utilizzata dai balordi, probabilmente sudamericani, che non hanno nessuna pietà per chi si reca al cimitero in un momento delicato. Gesti naturalmente condannati dall’intera comunità che ora chiede maggiori controlli nel parcheggio. In passato i furti erano avvenuti all’interno con i soliti ignoti pronti a sgraffignare il rame e gli altri oggetti dalle tombe, un fenomeno riscontrato un po' ovunque. Tornando ai borseggiatori, in estate si erano fatti conoscere eccome in centro urbano, piazzandosi nel mercato rionale della domenica in piazza Onofri. Diverse le denunce presentate al commissariato di polizia e poi altra segnalazione nei giardini di via Ancona. Torna a suonare il campanello di allarme specialmente ora che l’estate entra nel vivo e così la movida con tanti eventi nel week end e anche durante la settimana pronti ad attirare sempre più turisti nella città balneare.

