LADISPOLI - C’era anche un “pezzetto” di Ladispoli in piazza San Pietro e nelle vie limitrofe, per il primo Angelus di Papa Leone XIV. I volontari Avalon hanno infatti prestato servizio per aiutare i pellegrini a orientarsi, contribuendo così al mantenimento dell’ordine pubblico.

Una grande emozione, come spiegato dalla coordinatrice Avalon, Valeria Pintus. «I nostri ragazzi hanno svolto un lavoro impeccabile - ha detto intervenendo a News&Coffee - posizionati in punti strategici per gestire l’afflusso dei pellegrini».

Di certo un’esperienza significativa. Di quelle che ne capitano poche in tutta la vità e che lascia dentro ciascuno un segno indelebile.



Ora, sempre i volontari Avalon saranno presenti il 18 maggio all’intronizzazione del Papa.

