FIUMICINO - «Come gruppo consiliare di Forza Italia esprimiamo grande soddisfazione per la stipula dell’accordo per la coesione tra la presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni e il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani”, è quanto si legge in una nota del gruppo consiliare di Fiumicino. “Grazie a Forza Italia, all’impegno e alla credibilità della nostra amministrazione, con il nostro sindaco Mario Baccini in prima persona, sono stati inseriti nel piano due importanti interventi per il territorio, per un totale di 20 milioni di euro di investimenti: la rigenerazione urbana e la valorizzazione del Porto Canale sulla Fossa Traianea e del borgo dei bonificatori di Isola Sacra. Un risultato di cui andiamo fieri e per il quale ringraziamo la presidente Meloni, il nostro segretario nazionale e Ministro, Antonio Tajani e tutti gli uffici che hanno lavorato alacremente per arrivare a questo importante traguardo. Un segnale tangibile della vicinanza del Governo e della centralità che ormai riveste Fiumicino anche in ambito nazionale”, conclude.

Con l’accordo per la coesione, Fiumicino ottiene dunque un riconoscimento concreto del proprio peso strategico. I due interventi finanziati rappresentano non solo un volano per la riqualificazione urbana, ma anche un passo importante verso una nuova valorizzazione del litorale e delle sue identità storiche. Ora l’attenzione si sposta sulla fase operativa, che dovrà tradurre le risorse stanziate in progetti capaci di incidere davvero sulla qualità della vita dei cittadini.